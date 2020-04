VIDEO. Simone Biles la reina de los retos virales más sorprendentes de la cuarentena

La gimnasta estadounidense, Simone Biles, se ha coronado como la campeona del reto viral del “handstand challenge”, tras su espectacular rutina de quitarse el pantalón mientras se encuentra sostenida de sus manos y con los pies elevados, una técnica conocida también como pino.

El video subido por la propia gimnasta ha arrasado las redes sociales y a sus seguidores que han degustado y aplaudido la destreza de la bella Simone.

El reto lo inició el Tom Holland a inicios de este mes. Aunque él lo hizo quitándose la camisa, pero dicho “challenge” ha quedado lejos luego de lo hecho por Biles.

Ante la actual pandemia del COVID-19, las personas, incluidos los deportistas, han optado por hacer otro tipo de actividades para soportar el confinamiento que vive el mundo.

Y es por ello, que las redes sociales se han visto llena de videos donde se ve a las figuras públicas intentando hacer cosas locas e insuperables.

whoever invented this “handstand tshirt challenge” and got Tom Holland to flex shirtless on insta stories… thank u very much

pic.twitter.com/RlHu79aBx9

— Jo Bradley (@JoLucyBradley) April 2, 2020