Cristiano Ronaldo envía mensaje de Pascua

Este Domingo de Resurrección, el astro del futbol mundial, el portugués Cristiano Ronaldo envió junto a su familia un mensaje de Pascua.

Mediante una fotografía subida en sus redes sociales, el delantero de la Juventus de Turín de la Serie A posteó: "Deseamos una feliz Pascua a todos. Quédate en casa".

CR7 acompañó este mensaje con una foto familiar.

Tanto él como su pareja Georgina Rodríguez aparecen junto a sus cuatro hijos: Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo y Alana Martina. Todos disfrutan de una comida.

Asimismo, el viernes, Cristiano utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje lleno de esperanza para los aficionados del futbol.

El objetivo era crear concientización en las personas para que se logre la erradicación de la propagación del COVID-19.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020