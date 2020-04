VIDEO. Tiger Woods: “Habría estado listo para defender mí título en el Masters”

El golfista Tiger Woods dijo que se ha estado recuperando "noche y día" de sus dolencias de espalda.

Y habría estado listo para defender su título del Masters de Augusta esta semana si no hubiera sido pospuesto por la pandemia de COVID-19.

En una entrevista publicada por GolfTV, el ganador de 15 torneos de Grand Slam explicó que estos días ha estado montando más en bicicleta y jugando al tenis para mantenerse en forma.

He trabajado "noche y día. Me siento mucho mejor que entonces. He sido capaz de convertir lo negativo en positivo", explicó el estadounidense. "He sido capaz de entrenar mucho. He sido capaz de llevar mi cuerpo de vuelta a donde creo que debería estar".

En el último mes, Woods declinó participar tanto en el Arnold Palmer Invitational como el The Players Championship para terminar su recuperación.

Su objetivo era poder competir en Augusta, pero el torneo fue suspendido el 13 de marzo por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y reprogramado para disputarse del 12 al 15 de noviembre.

"Es difícil desenredar esos circuitos ahora. Me siento un poco inquieto. Quiero salir ahí fuera. Quiero competir", reconoció.

"Subconscientemente, sabía que debía prepararme para jugar el Masters esta semana. Mi cuerpo estaba listo", aseguró Woods sobre un torneo que ya ha ganado en cinco ocasiones.

Thank you @GolfDigest for the awesome cover. It’s always fun reliving last year at Augusta, and I know we are all looking forward to getting back out there when it is safe for everyone. https://t.co/DnywMq5J1A pic.twitter.com/D118AdhsTP

— Tiger Woods (@TigerWoods) March 24, 2020