VIDEO. Eliminatoria a Alemania 2006 inspira al Gobierno para crear conciencia por COVID-19

El deporte rey en Guatemala es el futbol y no hay discusión, y eso se vio reflejado en uno de los mensajes del gobierno guatemalteco en la lucha contra el COVID-19, al tomar como base el partido de la selección nacional ante Costa Rica durante la eliminatoria mundialista hacia Alemania 2006 donde la bicolor estuvo cerca de disputar un repechaje.

El video muestra a Carlos Ruiz, máximo referente del futbol guatemalteco, así como el gol que éste hizo de chilena en la victoria ante Costa Rica en octubre del 2005, pero que al final no alcanzó para ocupar la cuarta casilla del hexagonal final, sitio que daba la posibilidad de disputar el repechaje ante Baréin.

Asimismo, se muestran imágenes del duelo ante Costa Rica en la final de la Copa Centroamericana 2014, donde caímos 1-2, y los ticos se coronaron campeones de la región.

Mensaje del Gobierno de Guatemala

El video inicia con la afición guatemalteca y la siguiente locución: “Hoy nos jugados el partido de nuestras vidas, ese partido en donde damos más del 100 por ciento, donde desde el inicio debemos de ir al frente como lo hicimos ante Costa Rica rumbo a Alemania 2006”.

Asimismo, se invita a los guatemaltecos a “no debemos de desmayar. Ni recordar nuestras malas actuaciones. No es momento de relajarse ni bajar la guardia”.

Además, material audiovisual dice que “debemos fortalecernos, hacer marca personal, jugar sencillo pero eficiente”, ya que “estamos jugando en casa y somos locales”.

Por último, el video cierra con esta reflexión: “En este momento necesitamos de todos, que todos hagamos nuestro partido; cada quien desde su posición, que nosotros pondremos a todos nuestros guerreros para anotar un gol contra el COVID-19 para que la vitoria sea de todos”.

El partido de nuestras vidas es ahora, demos lo mejor de nosotros para obtener la victoria.#JuntosSaldremosAdelante#UnidosContraElCoronavirus pic.twitter.com/EvMvREV5fE — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) April 8, 2020

El mensaje de Carlos Ruiz

En los comentarios del tuit, un aficionado le consultó a Carlos Ruiz se el Gobierno había pedido autorización para usar su imagen en dicho video.

Ruiz contestó: “Están usando la imagen de muchos para dar un mensaje. No es momento para aprovecharse de la situación. Mejor unámonos y no le busquemos sacar beneficio a todo. YO AMOT GUATE”.

El “Pescadito añadió: “Y no, no me preguntaron y si lo hubieran hecho yo no me hubiese negado”.

Están usando la imagen de muchos para dar un mensaje. No es momento para aprovecharse de la situación, mejor unámonos y no le busquemos sacar beneficio a todo. YO AMO GUATE — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) April 9, 2020

Guatemala suma tres muertos por COVID-19

Guatemala vive actualmente un aislamiento social por la situación del COVID-19.

Centros comerciales cerrados, actividades deportivas y educativas suspendidas, lugares turísticos acordonados, toque de queda a partir de las 16:00 horas de cada día para las 04:00 horas del día siguiente, uso de mascarilla, abstención de licor, son algunas medidas gubernamentales para frenar el contagio del COVID-19.

Los números son fríos y alarmantes, desde el pasado 13 de marzo, nuestro país suma ya 126 casos: tres muertos, 106 activos y 17 recuperados.

Este domingo, el presidente Alejandro Giammattei dará a conocer las nuevas medidas que se implementarán ante esta emergencia sanitaria.