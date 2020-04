Carlos Ruiz envía fuerte mensaje a los exfuncionarios y los llama "lacras"

El goleador histórico de la selección de Guatemala, el exfutbolista Carlos Ruiz envió un duro pero contundente mensaje a los exfuncionarios en el ambiente donde existe una lucha en contra del COVID-19.

Si utilizar nombres ni fotografías, el llamado “Pescadito” escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “En Guatemala no hay que creerle NADA a todos los exfuncionarios y políticos que ya estuvieron en el poder y NO HICIERON NADA”.

Luego, añadió: “Y ahora, cuando ya no están, resulta que tienen la solución a todos los problemas del país. No desaprovechan el momento para venderse. LACRAS”.

En Guatemala no hay que creerle NADA a todos los ex funcionarios públicos y políticos que ya estuvieron en el poder y NO HICIERON NADA, y ahora cuando ya no están resulta que tienen la solución a todos los problemas del país.

no desaprovechan el momento para venderse.

LACRAS — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) April 10, 2020

Exministro de Jimmy Morales le responde a Carlos Ruiz

Pese a que el mensaje no iba dirigido para una persona en especial, uno de los que le comentó a Carlos Ruiz, fue Carlos Soto, exministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) durante la gestión del pasado gobierno de Jimmy Morales.

Su mensaje fue corto pero demostró el descontento por la publicación de Ruiz.

“Pésimo comentario Pescadito muy malo viniendo de tu persona”, fue el tuit de Soto.

Pésimo comentario Pescadito muy malo viniendo de tu persona — Carlos E. Soto M. (@cardiosoto) April 10, 2020

Asimismo, otros usurarios y seguidores de Carlos etiquetaron a otros funcionarios, entre ellos, el exSuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Foppa.

Pese al etiquetado, Solorzano Foppa no ha emitido algún comentario.

No es la primera vez que Ruiz habla de los políticos

A finales de enero del presente año, Carlos Ruiz insultó al alcalde de Mixco y presidente del Deportivo Mixco, Neto Bran, en el marco de la denominada pelea del año.

“Bueno, ahora que ya experimentaste ser ‘atleta profesional, semi-profesional, amateur o vergüenza nacional’ ya paga al plantel de MIXCO, que tiene 6 meses esperándote. Fracasado!!. Desde afuera todo se ve fácil. Imbécil”, fueron las duras palabras de Ruiz.

Carlos Ruiz insulta al alcalde Neto Bran por la “pelea del año” Este fue el fuerte e insultante mensaje que le envió Carlos “el Pescado” Ruiz a Neto Bran.

Ante ello, Neto Bran respondió: "Hola, ¿por qué me tratas así? ¡¡Nunca te hecho algo malo!! Yo ya le pagué a mi deportivo Mixco, no se porqué dices eso!! No creo justas tus palabras. Sobre todo porque yo te admiro mucho :(".

Luego de que el Pescado lo insultara públicamente, Neto Bran le contesta "¿Por qué me tratas así? ¡¡Nunca te hecho algo malo!!", así inicia el alcalde de Mixco su mensaje hacia el Pescado Ruiz, luego de que "se burlara" de su faceta atlética.

Esta respuesta, hizo que el goleador guatemalteco se retractara y pidiera una disculpa siempre utilizando sus redes sociales.