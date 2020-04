COVID-19: estrellas de la NBA participarán en concurso benéfico

El concurso de tiro a distancia en el que competirán ocho estrellas de la NBA y la WNBA arrancará el domingo y entregará 200 mil dólares para la lucha contra la pandemia de COVID-19, confirmó este jueves la NBA.

El periodista Adrian Wojnarowski había dado detalles el miércoles de la competencia y avanzó que entre los participantes están los bases Chris Paul (Oklahoma City Thunder) y Trae Young (Atlanta Hawks) y el escolta Zach Lavine (Chicago Bulls).

El resto de jugadores fueron confirmados el jueves en un comunicado conjunto de la NBA, el sindicato de jugadores (NBPA) y la cadena ESPN, que retransmitirá el evento.

Story on NBA and ESPN working on televising a H-O-R-S-E competition. https://t.co/G9jsyStlGb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2020