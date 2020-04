VIDEO. Abel Jocholá: "Estamos pasando un momento difícil"

Guatemala sigue siendo golpeada por el impacto que a nivel mundial ha tenido el nuevo coronavirus COVID-19, y que en el país ya ha dejado a tres personas muertas, así como una serie de medidas gubernamentales que han venido a implementar un nuevo estilo de vida entre los guatemaltecos.

Recientemente, el municipio de Patzún en Chimaltenango estuvo bajo la mirada de todos al confirmarse el primer caso comunitario, situación que llevó a las autoridades estatales a implementar un cordón sanitario para evitar más contagios.

Ante esta situación los integrantes de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas entrevistaron al exciclista Abel Jocholá, reconocido corredor de vueltas a Guatemala.

Agregó: “Estamos pasando un momento muy difícil por el coronavirus y trabajamos para contener la enfermedad”.

Abel Jocholá, integrante de Concejo Municipal, también habló del temor que se vive en Patzún tras la confirmación de varios casos positivos del COVID-19.

“Desde que se dio la noticia en Patzún todos nos asustamos, no lo podíamos creer, nos ha entrado miedo y nerviosismo”, confesó.

Unido al aislamiento social, Jocholá también habló de los otros problemas que enfrentan los pobladores.

Entre ellos la agricultura, ya que es el medio de sustento para las familias de la región.

En ese sentido, Abel Jocholá, explicó a Emisoras Unidas: “Nos está costando, no estamos sacando el producto como normalmente lo hacíamos”.

“Hemos hablado con las empresas que tienen autorización para que nos apoyen y que los agricultores puedan vender sus productos porque de lo contrario será una gran pérdida para Patzún”, puntualizó.

En otro tema, “Abelito” también explicó que pese a las medidas implementadas por las autoridades en la región central del país, hay algunos pobladores que no obedecen.

“Es muy difícil, muchas personas no lo creen y lo toman como un juego, se les dice que no hay que aglomerarse y no hacen caso, a pesar de que hay varios casos positivos”, finalizó el entrevistado.