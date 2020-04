Futbolista del Newcastle explota contra el gobierno de Inglaterra

Danny Rose, defensa del Newcastle, defendió que los futbolistas de la Premier League están negociando una rebaja en sus salarios y criticó al gobierno británico decir a los jugadores "lo que tienen que hacer" para instales a contribuir al "esfuerzo nacional".

"Todos queremos que las cosas avancen", declaró Rose a la BBC. "Ya se habían iniciado conversaciones en este sentido antes de que personas ajenas al mundo del fútbol expresaran sus críticas", añadió.

Danny Rose says no problem with Premier League players giving up wages https://t.co/YxKY8XHGRI

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 4, 2020