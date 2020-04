VIDEO. Marco Pappa abre su corazón y habla de su familia como nunca antes lo habías visto

El futbolista nacional Marco Pappa habló con el corazón en la mano y se refirió, como muy pocas veces lo hace a su familia.

Mediante un “live” de Instagram, el volante guatemalteco abrió su corazón ante sus seguidores y habló de un tema del cual no acostumbra a ventilarlo en redes sociales: su familia.

Por el aislamiento que se vive en nuestro país por el tema del COVID-19, Pappa señaló que con ese tiempo “se está acercando más al ser querido”.

“Yo soy una persona bastante social y esto (cuarentena) me está ayudando a estar más calmado”, señaló.

Qué pasó con Marco Pappa tras la muerte de su mamá

Pappa también recordó el capítulo de la muerte de su señora madre.

“Pasé una época difícil con la muerte de mi mamá; al mismo tiempo me estaba divorciando. Luego, me metí a tener una novia, y todo eso se fue acumulando y yo empecé a tomar decisiones incorrectas que me llevaron a cometer algunos errores como cualquier otro”, recordó el zurdo.

Esos momentos tormentosos que vivió Pappa, según sus palabras, “me ayudó a darme cuenta de quiénes estaban en las buenas y en las malas”.

También reconoció: “Yo nunca dejé de reír y disfrutar, pero fui egoísta porque no pensé en mi familia a la cual la lastimé al igual que a mí. Y todo lo que trabajé en 12 años fue como tirarlo a la basura”.

Por último, Pappa expresó: “Yo estoy tranquilo, he aprendido de mis errores y hoy por hoy intento vivir y buscar la paz”.

Dos países, dos estilos de vida; y un protagonista

Al ser cuestionado por las críticas que recibió por su estilo de vida, Pappa le respondió al periodista guatemalteco de ESPN, José del Valle: “Sí, yo estaba acostumbrado a vivir una vida diferente en Estados Unidos donde salía a cenar y a hacer cosas, que allá todo mundo lo hace. Pero acá (Guatemala) salía con amigos y desde ahí ya me empezaban a criticarme en las redes sociales.

En ese sentido, el futbolista del San Pedro FC, de la Primera División, explicó que solamente maneja dos redes sociales: Instagram y una fanpage, la cual es manejada por una persona de confianza.

