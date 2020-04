El Mundialito Crema conoce a sus clasificados a los cuartos de final

View this post on Instagram

🎮 ¡Mundialito Crema! 👻 . De 128 participantes ya tenemos a los últimos 8 clasificados, quienes se enfrentarán mañana a jugadores del Club Comunicaciones, dando inicio a los 8vos. de Final del Torneo. . ⚽️ Mañana daremos a conocer las llaves de enfrentamiento entre jugadores cremas y aficionados. . 📌 De estos 8 clasificados, los 4 que lleguen más lejos en el torneo tendrán la oportunidad de representar a Comunicaciones en el Torneo Centroamericano Macrosistemas, en la categoría de FIFA. . Premio para los mejores 4: . 🥇 1er. – Camisola Edición Especial de los encuentros 🆚 Club América. 🥈 2do. – Gorra más pelota autografiada por el equipo. 🥉 3ro y 4to. – Pelota autografiada por el equipo. . 🎫 Así como entradas para el resto de los partidos de Local del Club. . #CremasESports #vamoscremas