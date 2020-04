VIDEO. Reconocido exfutbolista regala miles de condones por cuarentena del COVID-19

La actual crisis del nuevo coronavirus COVID-19 está dejando una gran cantidad y variedad de historias con la población y los más famosos.

Colombia no se ha quedado atrás, y hoy sale a luz la propuesta del exdelantero colombiano, Faustino “Tino” Asprilla, la cual, para muchos no se apega a la realidad de la emergencia.

Para Asprilla el tema es claro: no quiere que la población colombiana no tenga más hijos al pasar por cuarentena.

Añadió: “Me es complicado gastarlos todos. De pronto, llenarse de hijos con este virus no da. Me quedan más de 3 millones en inventario hasta que podamos reabrir la fábrica", añadió el exmundialista.

“Tino” Asprilla es propietario de la empresa “Condones Tino” y el exjugador del Newcastle en la Premier League sostuvo que, “para ayudar con la población voy a regalar un preservativo por la compra de una caja de tres”.

Asimismo, en la cuenta de Twitter del exinternacional colombiano, se ofrece una plaza de trabajo.

En mi empresa @CondonesTino necesitan un diseñador senior con experiencia en digital y obvio para que trabaje desde casa.

In my condom factory we need a graphic designer, and obviously is work from home.

From any country.

Info: +57 300 6125531 pic.twitter.com/yvBXhbinLm

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) April 2, 2020