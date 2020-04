La Liga Nacional sufre una baja sensible

De forma sorpresiva y en medio del parón futbolero debido a la emergencia del COVID-19, el colombiano y delantero del Deportivo Sanarate, William Zapata, anunció que se retira del equipo celeste.

Mediante su cuenta de Facebook, el sudamericano anunció que ya no será parte del equipo de la máquina celeste en lo que resta de torneo Clausura 2020.

Mismo que está dentro de los planes de los dirigentes reanudarlo a inicios del mes de mayo, siempre y cuando las disposiciones gubernamentales así lo permitan.

Mensaje de despedida de Zapata

“Quiero aprovechar y agradecer a todos y cada unos de los compañeros, cuerpo técnico, utileros, fisioterapeutas, aficionados y directivos por estos dos años y medio que pude compartir con ustedes”, señaló el llamado “Cachetes”.

Añadió: “Lamentablemente he tomado la decisión de no continuar en el equipo de Sanarate por todas la situaciones ya conocidas, es claro que tengo una familia, hijos, alquiler, etc., y pues ante la falta de pago ya tome esta decisión”.

Por ultimo, Zapata agradeció a Sanarate con un “Dios los bendiga”.

Serios problemas económicos

Deportivo Sanarate se vio envuelto en una situación incómoda para los jugadores recientemente debido a la falta de pago.

En varias oportunidades, los futbolistas sanaratecos llegaron a la Municipalidad de aquella localidad a buscar una solución por parte de las autoridades municipales.

Asimismo, tras esa presión, el equipo informó que ya había recibido el pago de dos de los meses que exigían, que en total eran dos.