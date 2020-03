Cristiano Ronaldo: "Quédense en casa y ayudemos a todos los trabajadores de la salud que luchan por salvar vidas"

El astro portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo compartió un mensaje a través de sus redes sociales instando a mantener la calma en esta cuarentena.

Cabe resaltar que el portugués se encuentra en su natal Funchal pasando la cuarentena al lado de su familia y acompañando a su madre en su recuperación luego de sufrir un derrame.

El portugués ha colaborado con buenas causas en plena pandemia del coronavirus, donando o incluso reduciéndose el sueldo para colaborar con los trabajadores de la Juventus.

En esta ocasión, Cristiano, emitió un mensaje instando a las personas a mantener la calma en esta cuarentena doméstica.

Además, aplaudió la labor de los médicos que cotidianamente sacrifican horas y horas por salvar la vida de miles de personas que han sido víctimas de este virus.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter – our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020