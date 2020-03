La Vuelta a Suiza se podría disputar de manera virtual

Ciclistas profesionales disputando la Vuelta a Suiza mediante una competición virtual, desde sus domicilios, del 22 al 26 de abril, para "respetar las restricciones por la pandemia de COVID-19″.

Ese el proyecto de los organizadores de la tradicional ronda helvética, prevista en junio y que todavía no ha sido aplazada.

Los diferentes equipos que deben participar en la próxima edición de la Vuelta a Suiza, una carrera del circuito WorldTour sobre la cual no se ha decretado por ahora un aplazamiento o suspensión, fueron invitados a tomar parte en el torneo virtual, en el que participarían tres corredores de cada formación.

In these worrying days, in which major races have to be canceled, we hope that we can all overcome this crisis together soon! Our thoughts are with those concerned: get well soon! #togetherstronger #fightcoronavirustogether #TdS #TourdeSuisse pic.twitter.com/jJiJgWpH6J

