Jugadores del Barcelona tendrán una reducción de salarios por el COVID-19

Para paliar la crisis por la pandemia del coronavirus, que ha obligado a parar las competiciones deportivas, el Barcelona decidió una deducción de salarios.

La paralización del deporte en España por el COVID-19 "supuso el cese de toda la actividad, deportiva y no deportiva, de nuestro club".

"Ante este escenario, la Junta Directiva ha decidido implementar una serie de medidas para paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis", informó el Barça en un comunicado.

Tras una reunión telemática este jueves, la junta directiva del Barça ha decidido que todos los estamentos del club tendrán que bajarse los sueldos.

Esto, para evitar las pérdidas millonarias por la paralización de las competiciones deportivas, especialmente del futbol, suspendido.

"Básicamente se trata de una reducción de la jornada laboral, impuesta por las circunstancias y las medidas de protección llevadas a cabo".

Unas medidas que el Barça "quiere implementar siguiendo las normas formales laborales, bajo los criterios de proporcionalidad, y equidad", añadió el Barcelona.

Sin embargo, no dio mayores detalles sobre las cuantías de estas reducciones.

Las acciones emprendidas buscan "minimizar el impacto económico que la crisis del coronavirus está provocando en la actividad del FC Barcelona", añadió el club.

Junto a estas medidas económicas, el Barça anunció también otras acciones para luchar contra el coronavirus.

Así, pondrá sus instalaciones al servicio del Departamento de Salud del gobierno regional catalán.

Además, lanzará un programa para hacer un seguimiento de los socios mayores de 80 años, que son una de las poblaciones de mayor riesgo de la epidemia.

