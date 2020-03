VIDEO. Marco Pappa causa furor en las redes sociales con su primer discurso

View this post on Instagram

BIENVENIDO MARCO PAPPA | 🐔🔥⚽️ Hoy le damos la bienvenida al jugador nacional MARCO PABLO “BIG” PAPPA a su nueva casa shecana 🐔⚽️🇬🇹 #MiClub #TuClub #VAMOSGALLOS #SomosDeportivoSanPedroFC