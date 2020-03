VIDEO. Afición recuerda a Lionel Messi en medio de la crisis del COVID-19

Ante las peores catástrofes a nivel mundial el futbol siempre será un distractor para las masas, y esto quedó reflejado este fin de semana en España.

País que se mantiene en cuarentena por el peligroso virus COVID-19, que ha dejado a nivel mundial cerca de seis mil muertos, según el balance de los últimos días.

Ante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, este sábado y domingo no se les permitió a los ciudadanos desplazarse por las calles de ese país.

Sin ningún acto público ni deporte en dicho país europeo, decenas de personas decidieron recordar al referente de La Liga, el futbolista argentino y jugador del Barcelona, Lionel Messi.

Desde las ventanas de varios apartamentos en un edificio ubicado en un barrio de Barcelona, al unísono ellos empezaron a gritar: “Messi, Messi; Messi, Messi”.

Y dicho canto cruzó las fronteras a través de las redes sociales hasta acaparar espacio en los principales medios de comunicación.

A whole neighborhood in Barcelona, Spain screaming "Messi Messsiiiii" together during lockdown and self quarantine, this is amazing…. 🤩 pic.twitter.com/Jm89dxaXQt

— mx (NEW ACCOUNT) (@LeoMessi10i_) March 15, 2020