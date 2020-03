Así es la "buena vida" de Ronaldinho en prisión

Recientemente se han filtrado imágenes de cómo es la vida de Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, en prisión en Paraguay, donde permanece preventivamente junto a su hermano Roberto.

Esto, debido a una investigación sobre documentos alterados (pasaportes) utilizados para ingresar al país sudamericano el pasado 4 de marzo.

Desde aquel día, el brasileño está viviendo difíciles en su vida personal, pero detrás de las rejas pareciera que “Dinho” está olvidando sus problemas.

Eso lo demuestra la serie de fotografías donde el campeón del mundo del 2002 se observa fumando y tomando alcohol, al momento de convivir con los reos en la prisión de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Asunción.

Por otro lado, algunos prisioneros presumieron prendas que con anterioridad el futbolista que visitó nuestro país en julio del 2016 les había firmado.

Lo cierto de estas imágenes es que no ha quedo claro el día en que se tomaron las postales, pero el detalle es que el exfutbolista aparece con la misma indumentaria con la cual fue ingresado a prisión.

🇧🇷 Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol.

Only Ronaldinho. 👑 pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI

— FutbolBible (@FutbolBible) March 11, 2020