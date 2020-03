Atlético de Madrid logra clasificación en Anfiel y elimina al campeón de Champions

El Liverpool cayó 2-3 con el Atlético de Madrid, y el equipo español con un global de 2-4, logró su boleto a cuartos de final de Champions League en Anfield.

En un partido dramático, los goles locales llegaron gracias a Georginio Wijnaldum (43') y Firmino (94'). Por el equipo español, fue Marcos Llorente (97' y 105'+1') y Álvaro Morata (120'+1') los héroes de la noche en Inglaterra.

Georginio Wijnaldum scores to put Liverpool 1 – 0 up on the night against Athletico Madrid.

They're now tied at 1 – 1 on aggregate.#ChampionsLeague #LIVATLpic.twitter.com/qMCmkKh4Ya

— Alex Tiffin (@RespectIsVital) March 11, 2020