Leipzig sigue soñando y deja en el camino al Tottenham de Mou

Este martes se conocieron a los primeros equipos que clasificaron a los cuartos de final de la Champions League.

El Leipzig confirmó el buen resultado que obtuvo en Inglaterra y goleó 3-0 al Tottenham, eliminándolo de la siguiente ronda con un global de 4-0.

Into the quarterfinals for the first time in our history 💪

