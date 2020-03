Floyd Mayweather interesado en comprar un equipo de la liga inglesa

El boxeador estadounidense, Floyd Mayweather concedió una entrevista este fin de semana a un medio inglés donde tocó varios temas.

Sin embargo, el momento cumbre del diálogo se dio cuando el púgil confesó que le gustaría comprar un equipo de futbol.

"The Money", guarda gran relación con varios futbolistas y la idea de adueñarse de un equipo es real.

¿Cuál sería el equipo que compraría Mayweather?

En la entrevista, Mayweather reveló que le gustaría comprar al Newcastle United de la Premier League de Inglaterra.

El histórico club inglés no pasa por su mejor momento y el apoyo ecónomico de Mayweather no suena descabellado.

Sin embargo, no toda la afición del Newcastle no ve con buenos ojos la incursión de "The money" como directivo.

“Newcastle football team is an unbelievable team…a hell of a team!" Floyd Mayweather says he is interested in buying a major share of the Premier League club. 😯 https://t.co/YEHMlXkCRF — SPORTbible (@sportbible) March 9, 2020

Durante años, la estrella del boxeo ha coqueteado con la idea de comprar acciones en el Newcastle United FC, actualmente propiedad del multimillonario británico Mike Ashley.

Pero, cuando Floyd se sentó para una sesión de preguntas y respuestas de fanáticos en Newcastle el domingo, el moderador le preguntó directamente a Floyd sobre un posible acuerdo.

"Estás muy, muy interesado en comprar Newcastle United", le preguntó el moderador a Floyd.

"En Estados Unidos o llamamos 'soccer', ​​pero el equipo de fútbol de Newcastle es un equipo increíble", dijo Floyd … "un gran equipo".

🗣️ Floyd Mayweather "The Newcastle football team is an unbelievable team. If the people want me to buy the Newcastle team, let me know" WTF!🙃 pic.twitter.com/pVRHdEsGC0 — Football Hub (@FootbalIhub) March 9, 2020

Luego sonrió y le dijo a la multitud: "Si la gente quiere que compre el equipo de Newcastle, ¡hágamelo saber!"

El público presente en el estudio estalló en júbilo ante el posible interés de "The money" por comprar al Newcastle United.

Según información, Mayweather no compraría todas las acciones del club inglés, sin embargo está interesado en comprar varias acciones del Newcastle United.

¿Qué tal le ven a Mayweather como dueño del Newcastle? 👁️👁️https://t.co/FLqJu15tMg — Newcastle United Paraguay 🇵🇾 (@NewcastlePy) March 9, 2020

Floyd ha ganado alrededor de 100 mil millones en su carrera de boxeo, siendo uno de los deportistas mejor pagados en el planeta, por encima de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, entre otros.