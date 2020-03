Por defender a Ronaldinho, abogado da insólitas declaraciones

Entre la convulsión mundial que ha causado la detención de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), y su hermano Roberto, en Paraguay por el uso de documentos falsos (pasaportes), este día sale a luz las increíbles declaraciones del abogado del exfutbolista brasileño.

De acuerdo a una entrevista otorgada al medio digital brasileño Folha de São Paulo, Adolfo Marín, quien está a cargo de la defensa del campeón del mundo en el 2002, explicó: “La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, esgrimió.

Además, Marín expresó que había existido arbitrariedad en la decisión de la justicia paraguaya al decretar prisión preventiva para su patrocinador y su hermano.

📌 El abogado de Ronaldinho,

Adolfo Marín: “La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto”. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️https://t.co/aNimta4Bev — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) March 8, 2020

Esto dice la justicia paraguaya

"Ellos han cometido un hecho punible grave que atenta contra el Estado", dijo en conferencia de prensa la jueza Clara Ruiz Díaz al justificar la confirmación de la pena para Ronaldinho y su hermano.

Los hermanos Assis Moreira fueron transportados por un convoy de vehículos policiales hasta la sede de la Agrupación Especializada de la Policía, cuartel donde pernoctan.

Ambos se presentaron esposados a las ante la magistrada, y se retiraron con destino al cuartel en la capital guaraní.

Foto @MinPublicoPy | Documento que utilizó Ronaldinho y su hermano para ingresar a Paraguay

Clara Ruiz Díaz: "Un hecho punible grave"

La jueza Clara Ruiz Díaz admitió que la defensa solicitó prisión domiciliaria pero que no se presentaron los requisitos necesarios para que fuera considerada la petición.

"Ellos entraron y permanecieron en forma ilegal en el país. Se reúnen los requisitos exigidos para la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía", agregó.

Dijo que la investigación fiscal tiene legalmente seis meses de tiempo para reunir las evidencias.

El exfutbolista y su hermano habían mostrado pasaportes paraguayos adulterados a la Policía de Migraciones al arribar al aeropuerto internacional de Asunción el miércoles.

Los controladores aeroportuarios no se percataron de la irregularidad sino con el transcurso de las horas.

Hasta que los investigadores allanaron la habitación en la que se alojaba Ronaldinho, en la se incautaron de cédulas de identidad y pasaportes.

Con información de Folha de São Paulo y AFP