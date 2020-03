VIDEO. Gobierno pide postergación del Mundial de Tiro por prevención del coronavirus  

El Gobierno de Guatemala decretó Estado de Calamidad Pública a nivel nacional como forma preventiva ante el coronavirus, anunció el presidente de la República, Alejandro Giammattei.

Ante esa medida preventiva, que limita toda actividad donde exista aglomeración de personas, Giammattei se refirió cuál será el procedimiento para que los equipos de fultbol lleven a cabo sus partidos.

Presidente Alejandro Giammattei decreta estado de Calamidad Pública por coronavirus El presidente Giammattei solicitó "de manera urgente" que el Congreso apruebe el préstamo del Banco Mundial "por si se llegan a necesitar los recursos".

“A partir de su publicación, todas las personas que quieran tener un espectáculo de cualquier índole que implique una aglomeración de personas deberán pedir permiso al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así sea un juego de futbol, manifestación o concierto. Tienen que pedir una autorización”, señaló el gobernante.

Alejandro Giammattei hizo énfasis que actualmente en nuestro país no hay ninguna persona contagiada con el coronavirus Covid-19.

“Hoy, no hay, por lo tanto, lo único que estamos pidiendo (equipos de futbol) es que pidan autorización (para celebrar sus partidos)”.

Giammattei añadió: “Todas las personas, hermandades, federaciones, equipos de futbol, en este momento que no hay casos de coronavirus, deben pedir autorización al Ministerio de Salud”.

Tema #Coronavirus | Tras decretar Estado de Calamidad Pública, los equipos de fútbol de Guatemala deberán pedir autorización al @MinSaludGuate para llevar a cabo sus partidos, según anuncio del presidente @DrGiammattei pic.twitter.com/hshOKDczEP — Oscar Coronado (@Pepefutbol15) March 6, 2020

Gobierno recomienda postergar Copa Mundial de Tiro con Arco

Durante su conferencia de prensa, el mandatario se refirió a la recomendación que se le hizo a las autoridades deportivas de Tiro de Arco para que pudiesen postergar su evento a celebrarse del 20 al 26 de abril.

“Estamos recomendado, por escrito, que esa Copa no se haga en Guatemala porque vienen personas de países donde el coronavirus está presente en grandes condiciones por lo que se pidió que se postergara”, confirmó Giammattei.

En ese sentido el Presidente dijo: “Con esto (Estado de Calamidad Pública) podríamos ordenar de que no se realice la Copa Mundial de Tiro con Arco pero nosotros estamos recomendando que no se lleve a cabo debido a que en este momento no hay casos de coronavirus confirmados”.

Por último, Giammattei confirmó que cuando existan ya casos confirmados de coronavirus, el Gobierno limitará todo tipo de actividades públicas “en las zonas que estén afectadas”.

Tema #Coronavirus | Presidente @DrGiammattei informó que ha solicitado la postergación de la Copa Mundial de Tiro con Arco que se realizará en nuestro país en el mes de abril, esto como medida de prevención tras decretar Estado de Calamidad Pública. pic.twitter.com/Q9wapFWCti — Oscar Coronado (@Pepefutbol15) March 6, 2020

Primera fase de la Copa Mundial de Tiro con Arco será en Guatemala

Guatemala está establecido como el país donde se iniciará la temporada de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2020, la cual consta de cuatro etapas, y que tiene como objetivo clasificaciones a Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La primera fase de la Copa Mundial se llevará a cabo en Guatemala del 20 al 26 de abril; la segunda en Shanghai, China, del 4 al 10 de mayo; la tercera en Berlín, Alemania, del 21 al 28 de junio, y la cuarta será el torneo de clasificación final para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.