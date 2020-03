Alisson Becker es baja con Liverpool a pocos días del duelo de Champions 

El portero brasileño del Livepool, Alisson Becker, tocado en una cadera, es baja el sábado ante el Bournemouth en la 29ª jornada de la Premier League.

Además, es duda ante el Atlético de Madrid, el miércoles en la vuelta de octavos de la Champions League, pero algunos medios españoles ya lo dan por descartado.

"Desafortunadamente Ali es baja. Tuvo un pequeño accidente en el entrenamiento antes del partido contra el Chelsea (el martes, derrota 2-0 en la Copa de Inglaterra)”, señaló su técnico Jurgen Klopp.

"Es muscular, ligero, cerca de la cadera. Un pequeño músculo. Ustedes (periodistas) podrían seguir haciendo su trabajo, pero un portero…", añadió el alemán.

