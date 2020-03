Futbolista mexicano es buscado por asalto a modelo, ella hace fuerte revelación  

Un jugador de la Liga MX fue denunciado por mandar a asaltar a una modelo, quien luego dio información comprometedora del futbolista.

Se trata del delantero del Atlas, Luciano Acosta, quien fue denunciado por haber mandado a asaltar a Giovanna Valdatti.

Ella es modelo y nieta de Eduardo “Che” Valdatti, leyenda del club y director técnico que ha logrado el único título del Atlas.

¿Por qué denunciaron al jugador?

La denuncia fue puesta en redes sociales por la modelo, quien narró el asalto del cual fue víctima.

Además, expresó que Acosta es “quien está detrás de todo esto” porque le hicieron borrar fotos que tenía con él en su celular.

“Me jala y me dice ‘pendeja no digas nada o te meto un pepazo…”, comienza narrando.

Pero supe que fue él porque aparte de que no hizo nada por defenderme, me dijeron que me estaba cog… a un jugador del Atlas”, dijo.

Y continuó: “Y el único jugador de Atlas que actualmente me estoy cog… es Luciano Federico Acosta”.

En la misma grabación, la mujer dijo que acudiría al Ministerio Público para levantar una denuncia en contra del futbolista.

Y cumplió, horas más tarde se presentó ante las autoridades, por lo que la Fiscalía Estatal de Jalisco procedió en contra de Luciano Acosta.

“Mejor les hubieras dicho que me mataran, porque si pensaste que con eso me ibas a callar, pues no”.

“Yo no tengo miedo, no soy un cobarde como tú, yo si doy la cara. Lo hago público por aquí, pero ahorita voy a ir al MP y allá nos vemos”, recalcó.

Giovanna Valdatti acusa al jugador del @atlasfc, Luciano Acosta de mandar a unas personas a robarle su celular donde tenía fotos de ambos

De momento, ni Acosta ni el Atlas se han pronunciado oficialmente sobre este asunto, pero se espera que lo hagan en las próximas horas.