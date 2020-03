Jugador de la Liga MX aclara su situación sobre el coronavirus 

Las últimas horas no han sido nada buenas para el futbol mexicano, Jürgen Damm, y esto debido a su situación que vive en Tigres, y ahora, por las especulaciones sobre su estado de salud respecto al coronavirus.

Todo inició con un cuadro de gripe que tuvo el extremo azteca, por lo que fue necesario hacerse los exámenes pertinentes para descartar el contagio de coronavirus.

Esto, ya que el país del norte lleva hasta el momento acumulados cinco casos confirmados y 21 bajo sospecha de coronavirus.

Posteriormente se descartó que Damm hubiese sido contagiado por el Covid-19 o Influenza.

¡DESCARTADO! 🚨🙅‍♂️ Jürgen Damm fue hospitalizado por síntomas de Coronavirus. Se le hicieron estudios y se descartó que se trate de esta enfermedad pic.twitter.com/Me7tJtPwhl — Analistas (@_Analistas) March 4, 2020

Jürgen Damm aclara todo sobre su enfermedad

Respecto al tema, Jürgen Damm tuvo que utilizar su cuenta de Twitter para aclarar el tema.

“Gracias a toda la afición, gente y prensa por el apoyo, cariño y preocupación”, fueron sus primeras palabras.

Confirmó: “Gracias a Dios, los estudios descartaron coronavirus o influenza”.

Y por último añadió: “Al haber presentado síntomas de estos virus, se creyó que pudiera estar contagiado, pero TODO bien y ya en casa”.

Tema Coronavirus🦠 Gracias a toda la afición, gente y prensa por el apoyo, cariño y preocupación. Gracias a Dios, los estudios descartaron Coronavirus o Influenza. Al haber presentado síntomas de esos virus, se creyó que pudiera estar contagiado, pero TODO bien y ya en casa. — Jürgen Damm (@jurgendammr25) March 4, 2020

Damm dejará a Tigres al finalizar la temporada

Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, señaló que el futbolista se “bajó del barco” anticipadamente, y deseo que “Dios lo bendiga”.

Lo anterior, se dio luego de que el jugador había anunciado que no continuaría con la institución y que solamente cumpliría contrato hasta junio 2020.

Dicha acción le valió para que su técnico, Ricardo “el Tuca” Ferreti lo haya enviado al equipo Sub 20.

Tras ese escándalo, fue el propio Damm quien aclaró su situación.

Éste aseguró: “Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el 🛳🐯”.