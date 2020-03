Juegos Olímpicos de Tokio peligran por el coronavirus

¿Amenaza a los Juegos de Tokio 2020 el coronavirus, que ya ha provocado más de 3 mil muertes en el mundo?

La pregunta que se plantea desde hace semanas será el punto principal de una reunión del Comité Olímpico Internacional (COI) el martes y el miércoles en Lausana.

En los próximos días el máximo ente de las justas olímpicas darán un dictamen sobre la situación que se está dando en varios paises.

El presidente de la institución, Thomas Bach, se mostró optimista el viernes al declarar que el "COI está completamente determinado a celebrar con éxito los Juegos de Tokio a partir del 24 de julio", y hasta el 9 de agosto.

Otro miembro eminente del COI, el canadiense Dick Pound, había indicado horas antes que su institución no se plantea aplazar o anular los Juegos, mientras que no reciba una indicación en este sentido por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Deportistas y federaciones nacionales e internacionales se preocupan. Numerosas pruebas de clasificación para los Juegos previstas en China, donde surgió la epidemia, han sido aplazadas o deslocalizadas, como en Corea del Sur.

Otros eventos deberían celebrarse en Japón antes de los Juegos y ya están amenazadas, como los 'test-events' de natación, de waterpolo y de clavados, organizados por la Federación Internacional de Natación.

🚨 #IMPORTANTE | Dick Pound, ex campeón de natación canadiense que trabaja en el COI desde 1978, ha dicho que hay un tiempo de 2 o 3 meses para decidir si los @JJOOTokio2020 se realizarán o no a raíz del brote de coronavirus. En mayo se sabrá si van o no. 📸(AP/Jae C. Hong) pic.twitter.com/yuaQ6bR2U5

— Natalia Delgado (@Nataliaddimi) February 25, 2020