VIDEO. El clásico español llega hasta la Fórmula 1

Faltan pocas horas para que se lleve a cabo el clásico español entre los equipos del Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Y previo al juego de este domingo a las 14:00 horas de Guatemala, el seis veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, se llevó la nota del clásico.

Y sucede que, mediante su cuenta de Twitter, el Barcelona subió un video donde Lewis se declaró fan del club.

Además dio a conocer su pronóstico para el partido, y por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para rendirsele a los pies de Lionel Messi.

Huge thanks to @FCBarcelona for sending me the team shirt. I’m a massive fan and i’ll be rooting for you guys tomorrow in El Clásico.

Visca El Barca 💪🏾⚽️ pic.twitter.com/CGHHlXBpBW

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 29, 2020