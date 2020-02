Enfrentamiento entre equipos españoles e italianos pone a arder la Europa League

El Inter de Milan será el rival del Getafe, mientras que el Sevilla se medirá a la Roma en octavos de final de la Europa League, de acuerdo al sorteo realizado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

Al Sevilla FC, quíntuple vencedor de la Europa League, que se verá las caras con la Roma, le correspondió uno de los emparejamientos más difíciles del sorteo, que no tuvo cabezas de serie.

Asimismo, en este doble enfrentamiento hispano-italiano, el Getafe contará con la ventaja de disputar el partido de vuelta en casa.

Mientras que el Sevilla jugará primero en su estadio, el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En unas eliminatorias que se disputarán el 12 y el 19 de marzo.

En tanto, el Manchester United se medirá en octavos al Austria Linz ASK, con la ventaja de jugar el partido de vuelta en Old Trafford.

🇬🇷 Olympiacos – who face Wolves next – knocked out English opposition in the round of 32 👀#UELdraw pic.twitter.com/WEFcKtvV78

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020