Miguel Herrera tras clasificación ante Comunicaciones: “Tenemos una malaria”

La grandeza de los técnicos no solo está en el terreno de juego sino también en su forma de expresarse, y es ahí donde Mauricio Tapia, técnico de Comunicaciones, le ganó el duelo al mexicano Miguel Herrera, a cargo de las águilas del América.

Tras el partido donde los americanistas lograron su boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, Miguel Herrera compareció ante los medios de comunicación.

Y lo primero que dijo fue: “Antes de nada, no me pregunten del arbitraje por favor”, y se lanzó una sonrisa.

Extremo de lo realizado por Tapia que ante una pregunta de un periodista mexicano respecto al arbitraje le contestó: “No me va a llevar a ese juego. Yo no voy a poner ningún tipo de excusa en cuanto al arbitraje. Yo voy a asumir la derrota como corresponde. Con la dignidad que me caracteriza. Me quedo con lo que hizo mi equipo, porque lo hizo bien”.

#SCCL2020 | Mauricio Tapia, técnico de @CremasOficial: "Estuvimos a la altura. Estoy orgulloso de lo que se hizo dentro del terreno de juego". Vía: @MSandoval_EUD 👉 https://t.co/hWMewDnazA pic.twitter.com/f3YPAXgfHe — Deportes Publinews (@Deportes_PN) February 27, 2020

Miguel Herrera habla de la malaria que hay en el América

Además, Miguel Herrera dio los siguientes conceptos sobre la clasificación de su equipo a la siguiente ronda del máximo torneo de Concacaf:

Desafortunadamente no pudimos ser contundentes.

Tenemos una malaria, y ejemplificó un tema relacionado con Federico Viñas, quien se resintió del abdomen y no podía caminar, en ese sentido, “tengo que jugar con 17 y nada más”.

Vamos a seguir peleando todo con lo que tengamos, y si tenemos que sumar más Sub 20 o Sub 17 lo haremos. Santiago Cáseres también está afuera.

Sobre si este resultado, ante Comunicaciones, es para celebrar, Miguel Herrera fue contundente en su respuesta: “No”.

Y explicó: “Obviamente los muchachos se abrazan porque fue un partido sufrido y con muchas circunstancias, que debimos ganado en Guatemala”.

Por último, Herrera comentó: “Debemos seguir escalando peldaños en este torneo para poder llegar al objetivo que nos trazamos: llegar al Mundial de Clubes”.

Una clasificación dramática desde los 12 pasos

Luego de 180 minutos de juego, América no pudo ante un aguerrido y sorprendente Comunicaciones que lo puso en jaque durante la serie de los octavos de final.

Y con un doble empate a un gol, conseguidos en Guatemala y México, la serie se definió con la tanda de penaltis.

En ella, los jugadores americanistas fueron eficientes al convertir sus cinco oportunidades: Emanuel Aguilera, Alonso Escoboza, Bruno Valdez, Andrés Ibargüen y Sebastián Córdova.

Por el lado albo, falló Agustín Herrera, y eso los dejó afuera pese a los goles convertidos por: Fredy Thompson, Maximiliano Lombardi y Andrés Lezcano.