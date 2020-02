Los cremas tuvieron una visita especial en suelo mexicano

Esta noche los cremas visitarán el imponente estadio Azteca para enfrentar al América.

Los dirigidos por Mauricio Tapia buscarán un histórico triunfo para poder clasificar a la siguiente tonda.

El ganador de la serie entre América y Comunicaciones enfrentará al Atlanta United en cuartos de final.

This is Atlanta. We've got something to say 🏆 pic.twitter.com/P8fR2Zw4Uo

— Atlanta United FC (@ATLUTD) February 26, 2020