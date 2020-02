Matthijs de Ligt recibe un corte en la cabeza y esta es la escandalosa imagen

El futbolista neerlandés, Matthijs de Ligt, es el claro ejemplo que dentro del terreno de juego se deja el sangre, sudor y lágrimas.

Y esto lo vivió el defensa de la Juventus en su visita al Parc Olympique Lyonnais.

Donde su equipo enfrentó al Olympique de Lyon por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Se jugaba el 29', cuando la Juventus tuvo un tiro libre, y en la jugada varios futbolistas fueron a buscar el esférico en los aires.

Ahí, Matthijs de Ligt y es pisoteado por varios futbolistas, uno de ellos, su compañero Alex Sandro quien termina haciéndole un corte en la cabeza.

Matthijs de Ligt giving his all for Juve.

Lyon got a goal the moment he was out. pic.twitter.com/l1IW5afTHC

