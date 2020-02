VIDEO. Portero del Sporting B de España, es víctima de racismo por parte de recogepelotas

El futbol es manchado nuevamente con racismo, esta vez se dio en las categorías inferiores del futbol español.

Se trata del guardameta cubano, Christian Joel, quien juega para el Sporting B, filial del Sporting de Gijón, equipo histórico del futbol español.

Joel, fue víctima de racismo por parte de los recogepelotas del UD Ibiza de la Segunda División "B" del futbol español.

El encuentro en el que Ibiza derrotó 1-0 al Sporting B, pasó a segundo plano, luego del penoso momento que se vivió después del partido.

Según medios españoles, un grupo de recogepelotas, le habría pedido la playera al guardameta del Sporting, Christian Joel.

Este habría accedido a regalarle la playera al grupo de recogepelotas después de que finalizó el partido.

Minutos después, el mismo grupo de recogepelotas le enviaron un video a través de un mensaje privado en Instagram al guardameta.

En dicho video se puede apreciar a uno de los jóvenes escupir el escudo del Sporting y llamar "inmigrante", al guardameta nacido en Cuba.

Joel, no dudó en compartir del video en el que es vícitma de racismo por parte de los jóvenes recogepelotas.

Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera

Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida

— christianjoel___ (@13christianjoel) February 23, 2020