Estudio revela que Guatemala tiene una de las ligas más tarjeteras del mundo

Un estudio reciente del CIES Football Observatory, reveló también qué equipos de la Liga Nacional tienen menos y más amonestaciones.

Este observatorio se dedica en gran parte, a analizar el comportamiento de las diferentes ligas y clubes del mundo.

En esta ocasión clasificó 92 Ligas de Primera División o Mayor, de todo el mundo, de acuerdo con el número promedio de tarjetas (amarillas y rojas) por juego.

Number of cards per game shows high aggressiveness level in Latin America, with top division Bolivian league at the top 😲 Full data in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/16mkD14xMa pic.twitter.com/VLE86HTqsu

