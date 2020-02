VIDEO. Quaden Bayles protagonista en un partido de rugby

El niño australiano de nueve años, Quaden Bayles, quien se hizo viral por ser víctima de acoso escolar y quien había expresado ya no seguir viviendo, salió este fin de semana a la cancha con un equipo de rugby frente a una multitud, que lo ovacionó.

Bayles ha recibido el apoyo de personalidades muy importantes a nivel mundial, entre ellos, el actor australiano Hugh Jackman.

Quaden Bayles saltó a la cancha con el equipo Indigenous All Stars de la Liga Nacional de Rugby.

Esto se dio antes de iniciar el partido de exhibición contra los maoríes de Nueva Zelanda el sábado.

La invitación la había hecho Latrell Mitchell, capitán de ese equipo, en un video que también se viralizó: “Te respaldamos. Estamos aquí para apoyarte, amigo”, era el mensaje.

Todo inició con un video que fue subido a Facebook por su madre, quien le mostraba llorando y diciendo repetidamente que quería morir "ahora mismo" después de ser intimidado y víctima de burlas en la escuela por su condición.

El video tenía más de 16 millones de reproducciones hasta el viernes.

La madre, Yarraka Bayles, dijo que lo había compartido para crear conciencia sobre el impacto que el acoso estaba teniendo en su hijo.

"Tengo un hijo que es suicida casi todos los días", dice la mujer en la grabación.

Tras dicho video, el menor recibió el apoyo mundial.

Que lo llevó a recibir ofrecimientos de viajar a Singapur para visitar los lugares turísticos y recibir clases de defensa personal en una escuela de artes marciales.

Asimismo, se le ofreció un viaje a Disneyland en Estados Unidos.

Por aparte, hubo una campaña para recaudar dinero y la misma superó la expectativa de los organizadores.

El sitio web New York Post sacó un reportaje donde se duda sobre los orígenes de esta historia.

Su titular es | Quaden Bayles: Internet cuestiona si un niño australiano acosado tiene realmente 9 años.

Y en la nota se explica que: “Quaden Bayles, que se ganó la simpatía de las legiones de seguidores, incluido el actor y compañero Aussie Hugh Jackman, tiene 18 años y "engañó a todos", tuiteó Jasmein Dowe el viernes, según varios usuarios de Twitter que publicaron la acusación con algunas fotos de un adulto”.

También se explica que horas más tarde el perfil había sido retirado.

This from the New York Post also seems to point to even more evidence that his age is actually 9 yrs old and mentions how nothing that has been posted by others has actually proven otherwise. https://t.co/jUQOC4d85F

— Bobby Root (@BRoot88) February 21, 2020