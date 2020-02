Eden Hazard con una lesión que lo dejaría sin Champions League y clásico 

El atacante internacional belga del Real Madrid, Eden Hazard, sufrió una nueva lesión en el pie derecho.

La misma ocurrió el sábado frente al Levante.

La lesión de Hazard se da a cuatro días de recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Y a una semana del Clásico, anunció el equipo blanco este domingo a través de un comunicado.

Esto ocurre, ocho días después de que el belga volviera a la competición.

Esto, luego de haber sufrido una "microfractura" del tobillo derecho en noviembre y estar tres meses de baja.

No se precisa tiempo de baja

El Real Madrid no precisó el tiempo que su estrella, fichada este verano boreal, estará de baja.

Pero su ausencia podría llegar a ser de varios meses, según la prensa española este domingo.

El extremo, que ha marcado 1 gol y dado 5 asistencias en 15 partidos esta temporada, se perderá la ida de octavos de 'Champions' contra el City el miércoles.

Asimismo, el clásico contra el Barcelona del domingo en el Santiago Bernabéu.

Tras volver a los terrenos de juego hace apenas ocho días después de una "microfractura" en el maléolo del tobillo derecho, el sábado en un partido de la 25ª fecha de la Liga española contra el Levante (derrota madridista 1-0).

Hazard siguió unos minutos cojeando sobre el césped en el que era su segundo partido tras regresar de la lesión.

Y fue sustituido en el minuto 65 por el joven brasileño Vinicius.

"La sensación es mala, no tiene buena pinta. Se ha hecho daño donde tiene su lesión. Es más que un golpe, vamos a ver. Ahora lo tiene dolorido. Veremos mañana (domingo), haciendo más pruebas", declaró el sábado Zidane en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

❌ Eden Hazard se ha lesionado.

✅ A Eden Hazard le han lesionado.

Meunier le reventó el tobillo y por eso se ha perdido parte de la temporada. Ayer volvió a recibir otra entrada dura y pasó lo mismo.

Que los antis no lo entiendan vale, pero los madridistas… no me jodas. pic.twitter.com/NSMMf9OXwE

— Real Madrid CF 🇪🇸 (@RealMadrid_GO) February 23, 2020