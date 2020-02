VIDEO. ¡Histórico! Cristiano Ronaldo marca gol en su partido mil como profesional

Misión cumplida de la Juventus antes del regreso de la Champions League, con un inspirado Cristiano Ronaldo.

A cuatro días de recibir al Lyon en octavos de Liga de Campeones, los turineses se aseguraron llegar a esa cita como líderes de la Serie A.

Merced a su victoria 2-1 ante la SPAL (20º), con gol de Cristiano Ronaldo en la 25ª jornada.

En el partido mil de su carrera profesional, el portugués sumó un nuevo gol a su extensa cuenta al rematar un centro del colombiano Juan Cuadrado en el minuto 39.

De esta forma, el astro luso se unió a Fabio Quagliarella, quien, al igual que él, anotó en 11 partidos consecutivos de la Serie A.

En ellos el exjugador del Real Madrid firmó 16 goles.

Quagliarella finalizó esa temporada como máximo anotador del campeonato con 26 goles.

El delantero luso de 35 años suma 21, cinco por detrás del italiano Ciro Immobile.

En un campo que tradicionalmente no se le da bien (un empate y una derrota estas dos últimas temporadas), la Juventus amplió la ventaja con un buen gol del galés Aaron Ramsey, quien remató con clase un excelso servicio del argentino Paulo Dybala (60).

El partido estuvo abierto hasta el final tras el gol local, llegado de penal convertido por Andrea Petagna (69).

3 more important points!💪🏽

Now let’s focus on UCL game!#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/AzGNpKte4r

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2020