VIDEO. Jorge Vega logra su segunda final en la Copa del Mundo de Gimnasia   

Pasaron meses y sentí que el trabajo duro no daba sus frutos. Pero hoy logré una vez más, 2 finales en una Copa Mundial de gimnasia. Gracias por su apoyo mi gente linda, sus comentarios positivos y sus buenos deseos son parte de este logro. Gracias @coguatemalteco @gimnasiaguate por la oportunidad y el apoyo que me dan. Gracias a mi profesor Rodman Murga (GUA) y gracias patrocinadores por su incondicional apoyo @gilden_alta_costura @herbalifelatino Gracias a Dios, a él sea la gloria siempre. Gracias Virgen de la medalla milagrosa.