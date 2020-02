Contra ellos compite Carlos Ruiz para ingresar al “Salón de la Fama” del Futbol de Estados Unidos  

El exfutbolista guatemalteco y referente de LA Galaxy, Carlos Ruiz, fue incluido en el listado de exjugadores para ser parte del Salón de la Fama del Futbol de Estados Unidos.

De acuerdo a la cuenta de Twitter del Salón Nacional de la Fama del Fútbol (@soccerhof), estos son los candidatos elegibles para las boletas de jugador del Salón de la Fama del Fútbol Nacional 2020.

En ella se destaca un total de 14 jugadores retirados y 20 futbolistas.

Las boletas de veteranos y de la lista se finalizarán en las próximas semanas, explica el tuit.

Referencias

*Primer año de elegibilidad

**Año final de elegibilidad; se muda a la boleta de veteranos en 2021

El “Pescadito Ruiz, máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala, estuvo involucrado en LA Galaxy, FC Dallas, Philadelphia Union, Toronto FC y DC United durante su paso en el futbol estadounidense.

📰 Eligible candidates for 2020 National Soccer Hall of Fame player ballots announced. Fourteen retired players added to '20 player ballot; veteran and roster ballots to be finalized in the coming weeks: https://t.co/moFBnJZdFy pic.twitter.com/4pb0okjmJo

— National Soccer HOF (@soccerhof) February 20, 2020