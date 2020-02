¡Insólito! Suspenden a futbolista por morderle el pene a su rival 

Un futbolista amateur fue inhabilitado por cinco años tras un insólito caso ocurrido luego de la disputa del partido entre los equipos franceses del Terville y el Soetrich.

Posterior al duelo, el cual concluyó con empate a un gol, existió una discusión entre dos jugadores.

Esto, se dio en el estacionamiento del estadio ubicado en la ciudad de Terville.

Al momento de esa situación, un tercer futbolista, jugador del Terville, se acercó a mediar la acalorada discusión y terminó con la peor parte: una mordida en el pene por parte de un jugador del Soetich, y 10 puntos de sutura.

Pese a que el hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre del 2019, fue hasta este día que varios medios de comunicación a nivel internacional hacen eco de la sanción al infractor.

Según se comunicó, el agresor, integrante del Soetrich, fue suspendido por un tiempo de cinco años de toda actividad deportiva.

Asimismo, la víctima fue suspendida seis meses.

Además, el club del Soetrich fue castigado con el retiro de dos puntos obtenidos durante la competencia y multa económica de 200 euros por falta de seguridad.

Y, por la ausencia de reacción de sus dirigentes cuando estalló la pelea.

The game between Terville and Soetrich descended into chaos after a penis was bitten https://t.co/6qCHTXitje

— CaughtOffside (@caughtoffside) February 19, 2020