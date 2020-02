VIDEO. Así fue la presentación de Martin Braithwaite con el Barcelona 

El Barcelona presentó este día a su nuevo fichaje, el internacional danés del Leganés, Martin Braithwaite, quien estará con el equipo hasta el 2024.

Braithwaite llega al cuadro que dirige Quique Setién con la intención de suplir la baja dejada por el lesionado Ousmane Dembélé.

Martin Braithwaite jugó con sus hijos en el Camp Nou

Durante sus primeros contactos con el personal de su nuevo club, Braithwaite se hizo acompañar por dos de sus tres hijos.

Con los cuales intercambió un par de toques de balón en la gramilla donde espera cumplir sus sueños y contribuir al club a ganar títulos.

Martin Braithwaite firmó este día su contrato que lo liga al club “para lo que queda de temporada y cuatro más, hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros", afirmó ayer el Barcelona en un comunicado.

👕 Our new number 1⃣9⃣ pic.twitter.com/ibDPCMKwAB — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

Por este traspaso, el equipo azulgrana pagó la cláusula de rescisión de 18 millones de euros del jugador, para que se uniera de forma inmediatamente a sus nuevos compañeros.

How did @MartinBraith react when he heard that Barça wanted to sign him? pic.twitter.com/ybuQVynHd2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

Datos curiosos de Martin Braithwaite

Ronaldo Nazario, uno de su ídolos

Padre de tres hijos, pero pronto vendrá el cuarto

Debutó a los 18 años con el Esbjerg de la primera división danesa

Con el Leganés le marcó al Barcelona y Real Madrid

De padre guyanés tuvo la oportunidad de representar Guyana pero se decantó por la opción de la selección danesa