El periodismo deportivo de Guatemala despide a Luigi Estrada

Antes de morir, el periodista Luigi Estrada, dejó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. Hoy le decimos, ¡hasta pronto Luigi!

Se le veía ir y venir de los estadios, siempre tras su querido Suchitepéquez, pero este jueves se despidió de todos.

Varios medios de comunicación y periodistas independientes mostraron su pesar por su irreparable pérdida.

“Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempos de nacer y tiempos de morir”, comienza su último adiós.

“Perdí la vista hace dos años, pero mis ojos espirituales fueron abiertos por el poder de Jesús el Cristo”, continuó.

“Al lado de mi Padre Celestial, me fui bendecido y en paz. Gracias a todos mis amigos y seguidores en Facebook”.

“Al Intercable por abrir las puertas a mi programa. Al gremio de periodistas, a los directivos de Suchi y a mis patrocinadores que bendijeron mi vida”.

“Adiós afición venada, adiós mi Super Depor. Algún día volverás a la Liga Mayor. Desde el cielo te aplaudiré. Adiós amigos. Dios sigue siendo soberano", concluyó.

Luigi padecía de displasia fibrosa poliostótica, una lesión osteofibrosa benigna en la que la arquitectura normal del hueso es remplazada por el tejido fibroso y por estructuras óseas no funcionales de aspecto trabecular de etiología no conocida.

Estrada enfermó a los 3 años y a lo largo de su vida fue sometido a cuatro operaciones en la pierna derecha y otra en el rostro.

Trabajó 10 años en televisión por cable, en su programa Pasión Deportiva, siempre habló de su querido Suchitepéquez.

Uno de los mensajes que siempre acostumbraba a compartir era:

“Cuando uno tiene sueños y está agarrado de la mano de Dios, para Él no hay nada imposible. No hay sueño inalcanzable, no hay meta que no se pueda cumplir”.