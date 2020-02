Leipzig corona un extraordinario partido y deja a Mourinho cerca de la eliminación

Los spurs del Tottenham cayeron ante los toros rojos del Leipzig 0-1 en el Tottenham Hotspur Stadium.

Con gol marcado por Timo Werner (57'), en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Luego de dominar el partido en casi los 90 minutos, el equipo que dirige el estratega alemán, Julian Nagelsmann, logró de visita el triunfo.

Mismo que le podría poner en los cuartos de final del torneo más importante de Europa.

El duelo de vuelta entre ambos equipos está programado para el martes 10 de marzo a las 14:00 horas.

Dicho resultado deja contra la pared al equipo de José Mourinho.

Que deberá ir a Alemania a buscar una victoria de 2-0 en los 90 minutos para obtener la clasificación.

El guardameta francés Hugo Lloris se convirtió en un minuto en la gran figura para los locales.

Esto, al detener en jugadas consecutivas los remates de Angeliño y Timo Werner no más arrancando el compromiso.

A los 7', el Tottenham logró quitarse la presión por parte de Leipzig con un remate de Steven Bergwijn.

Mismo que detuvo de forma extraordinaria y a una mano el meta Péter Gulácsi.

Era el 17', y los del Leipzig poblaban el territorio de los ingleses, y fue ahí donde un cabezazo de Patrik Schick pasó muy cerca del vertical de Lloris.

💪 The lads are out 💪

El portero francés demostró que estaba teniendo un extraordinario partido.

Y a los 35', cuando seguía el monólogo de los visitantes, Timo Werner quedó frente a Lloris y remató violento con pierna derecha pero el meta de los del Tottenham evitó el gol.

La primera parte terminó con las amonestaciones para Giovani Lo Celso por los spurs; Marcel Sabitzer y Timo Werner por los toros rojos.

HALF-TIME: It's all square at the break.

⚪ #THFC 0-0 #RBL ⚫ pic.twitter.com/aiSpW8Mt4A

