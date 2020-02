VIDEO. El futbol portugués vive un momento vergonzoso tras incidente con Moussa Marega

La Primeira Liga de Portugal saltó este domingo al ojo del huracán a nivel mundial.

Esto, tras el incidente ocurrido con el jugador Moussa Marega.

Todo ocurrió durante el juego que disputaron los equipos Vitória Sport Clube y el FC Oporto.

Y que terminó ganando el cuadro visitante 1-2.

El gol de la victoria fue anotado por el mismo Marega.

Se jugaba el 69’ cuando Marega cansado de los cánticos e insultos racistas decidió abandonar el terreno de juego, cuando su equipo ya ganaba.

Cuando se esperaba que Moussa fuera respaldado por sus compañeros de equipo, éstos le dieron la espalda al pretender que se quedara en el terreno de juego.

Situación que quedó evidenciado en el terreno de juego cuando varios de sus compañeros intentaron detenerlo a la fuerza cuando Marega se dirigía hacia afuera.

Caso contrario ocurrió con los futbolistas del Vitória quienes se acercaron al futbolista a brindarle apoyo.

Tras la confusión y conmoción que ocasionó el momento, Moussa Marega pidió el cambio a su técnico, Sérgio Conceição​.

Quien cedió y terminó por sacar al futbolista.

Dicha acción está siendo fuertemente criticada por periodistas y medios de comunicación, así como allegados al futbol, por no haber arropado al jugador.

Marega envía un mensaje contundente en Instagram.

MAREGA en su Instagram:

"Me gustaría decirles a esos idiotas que vienen al estadio a lanzar gritos racistas… que se jo**n. Y también agradezco a los árbitros que no me hayan defendido y me hayan sacado una amarilla por defender mi color de piel… Eres una vergüenza". pic.twitter.com/DXOoJAxRo1

— Radioestadio (@Radioestadio) February 16, 2020