Así es la tumba donde fueron enterrados Kobe Bryant y su hija Gianna

El astro de la NBA, Kobe Bryant y Gianna fueron enterrados en un funeral privado, pero han salido a luz las primeras imágenes de su tumba.

Kobe y su hija de 13 años perdieron la vida el 26 de enero, cuando viajaban en un helicóptero que se estrelló en calabasas.

La noticia enlutó al mundo del deporte, al tratarse de una de las leyendas del baloncesto. Además de Gianna, otras 7 personas perdieron la vida.

La muerte de Kobe tomó gran relevancia a nivel mundial, famosos deportistas, artistas y políticos se unieron al pesar de su familia.

Los restos del deportista y los de su hija, igual que el resto de víctimas, fueron entregados una semana después del accidente.

Debido a ello, el funeral se llevó a cabo hasta el viernes 7 de febrero, de manera privada.

Sin embargo, hace algunas horas salieron a la luz las primeras imágenes de la tumba donde descansa Bryant y Gianna.

El lugar que eligió la familia para que descansen los restos de Kobe y Gianna, fue el Pacific View Memorial Park, ubicado en Corona del Mar, California.

Según la prensa estadounidense, este lugar tiene una sección especial para veteranos, lápidas, criptas personalizadas y mausoleos.

This is the private grave where Kobe and daughter Gianna were laid to rest side-by-side, decorated with Lakers colored flowers, pinwheels and rosaries placed on their headstone. funeral service held quietly last Friday at Pacific View Memorial Park in Corona del Mar, California pic.twitter.com/Zoi4IugNYb

— Lilian Chan (@bestgug) February 14, 2020