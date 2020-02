Carlos Ruiz comparte foto como ganador del MVP en el MLS All Star Game 2003

El futbolista guatemalteco, Carlos “el pescadito” Ruiz es uno de los más laureados en la historia del futbol nacional.

En el 2003 disputó el MLS All Star Game teniendo una participación excepcional y siendo ovacionado por el público.

A 17 años de dicho encuentro el artillero guatemalteco compartió una foto inédita de ese día.

#MLSAllStar2020 will play top #LigaMX players next summer at Banc of California Stadium. 'Official announcement' on Wed. in South Central – Also, this is NOT the first time Mexican Stars are involved. MLS All Stars 2003 Beat up on Chivas 3-1 with Carlos Ruiz of Guatemala as MVP. pic.twitter.com/Jl85xhVjJX

— R€[\]€ R✪MA[\]✪ (@reneromanosport) November 19, 2019