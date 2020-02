Así se solidarizará el Barcelona con los chinos por el coronavirus 

El Barcelona aprovechará su partido liguero contra el Getafe el sábado (09:00 horas) para lanzar un mensaje de solidaridad con China.

País que vive una crisis por el coronavirus, y que lucha contra la discriminación.

Al inicio del encuentro, los jugadores de Barça y del Getafe saldrán al campo acompañados "por niños de origen chino de la Peña 'Dracs Units Xinesos pel Barça"".

Durante el acto, se portarán camisetas en las que se podrá leer "'Stronger Together’ (Unidos somos más fuertes, en inglés)", informó este viernes el club azulgrana.

Las camisetas también lucirán "el lema escrito en chino, 中国加油 que significa 'Ánimos China"", añadió el Barça en un comunicado.

FC Barcelona to show support for the Chinese people affected by the coronavirus crisis before game with Getafe

