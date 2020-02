Zinedine Zidane vivió momento incómodo en Valdebebas

Era el sábado 8 de febrero cuando el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, tuvo un percance automovilístico.

El hecho de tránsito ocurrió cuando el estratega de los blancos, líderes de la liga española, viajaba a la Ciudad Deportiva.

Zidane colisionó con su vehículo la parte trasera del automotor que era conducido por el ciudadano Ignacio Fernández, una persona dedicada al negocio de la mueblería.

Y quien en ese momento se dirigía a una exposición de muebles.

Al bajarse Fernández, y buscar una solución, ¡vaya sorpresa!, el responsable era nada más ni nada menos, el técnico que nunca ha perdido una final con el Real Madrid.

Así reaccionó Ignacio Fernández

Esto fue lo que le relató Fernández al medio La Voz de Galia.

"Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal”, dijo el sorprendido conductor colisionado.

“Cuando vi que era Zidane me quedé tranquilo, al menos ya sabía que tenía seguro y tenía todo pagado", admitió.

Además, Ignacio reconoció que no quiso entretener mucho tiempo a 'Zizou' y le dio su número para después arreglaran el papeleo con el tema del seguro.

Así quedaron los vehículos tras el accidente

La historia sobre la “selfie”

"Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane”, dijo el entrevistado.

Continuó: “Y él muy amablemente dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto. También le dije entre bromas que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo".

En dicho reportaje también se explica que el representante de Zidane “le externó que el estratega estaba muy agradecido porque no lo entretuvo mucho tiempo”.