Carlos Ruiz le responde a David Faitelson, quien dijo que los exjugadores se prostituyen

El guatemalteco Carlos Ruiz se tomó muy a pecho el insulto que lanzó el comentarista mexicano, David Faitelson.

Quien se refirió a los analistas de televisión, y les dijo que la “mayor parte de exfutbolistas se prostituyen”.

Ante ello, y en su condición de analista de la cadena estadounidense bein Sports, Ruiz arremetió contra el polémico comentarista mexicano.

La crítica viene del "reportero" al ex futbolista o ex técnico. Algún complejo de inferioridad tendrá o cada vez son menos teóricos en el negocio y tienen un poco temor.

Luego, Carlos Ruiz se refirió al papel de los actuales periodistas, entre ellos, el de Faitelson:

“Quizá a muchos no nos interesa la primicia y es por eso que no stalkeamos jugadores y dirigentes".

"Ya que hablas de evidenciar cositas, también le podríamos pedir a los periodistas deportivos que no hablen de COMO PEGARLE A LA PELOTA, TÉCNICA E INCLUSO DE TÁCTICA. SON UN DESASTRE”, refirió el ídolo guatemalteco.

— CR20FishWorldRecord (@FishCr20) February 13, 2020