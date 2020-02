VIDEO. Luchador se quiebra el cuello en plena competencia

View this post on Instagram

На открытом кубке мира по грепплингу, который проходит в Санкт-Петербурге борец из Дагестана во время приёма на руку проводимым сопернику, неблагополучно приземлился и сломал шею. ⠀ По имеющейся информации спортсмен жив, в данный момент парализованы руки и ноги. @dagizvestiyaa #дагестанскиеизвестия #грепплинг